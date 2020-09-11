Москва, , 15:30 — REGNUM Более жёсткой будет бюджетная политика в России в 2021 году. Основным источником роста в таких условиях должно стать развитие экономики, заявил 11 сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с резидентами ОЭЗ «Калуга».

Он отметил, что уже был выделен большой объём средств, направленных на преодоление вызванного пандемией коронавируса кризиса. В следующем году, подчеркнул Решетников, очень важно расширение экономики.

«Потому что это будет основным источником [доходов бюджета]», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе Глобального саммита производства и индустриализации GMIS-2020 заявил, что российская экономика вернётся к росту уже в 2021 году.