Стокгольм, , 16:14 — REGNUM По словам министра финансовых рынков и жилищного строительства Швеции Пера Болунда, государственные инвестиции в возобновляемое топливо, которое направлено в свою очередь на замену бензина и дизельного топлива, приведут к снижению цен на биотопливо. Об этом 11 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Это означает, что уже сейчас мы устанавливаем требования резко сократить выбросы из-за использования дизельного топлива и бензина. Уже со следующего года и вплоть до 2030 года. Это приведет к тому, что мы получим крупные инвестиции в заводы по производству биотоплива в Швеции», — говорит Пер Болунд.

Сейчас 85% произведенного топлива в Швеции идет на экспорт. В то время как все больше стран переходят к «зеленой экономике» и отказываются от традиционного топлива, спрос на биотопливо растет, что не может не приводит к соответствующему росту цен.

Однако, по словам министра, долгосрочные инвестиции в отрасль при поддержке государства приведут к увеличению производственных мощностей и необходимым инновациям, которые позволят сделать биотопливо более дешевым.