Москва, , 15:28 — REGNUM Если анализировать количество ДТП с участием каршеринговых автомобилей, то их не так много, считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Агре. Об этом 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба ОП РФ. Так Агре прокомментировала новость о том, что Минтранс РФ призвали ужесточить контроль за каршерингом.

«На мой взгляд, предложение крайне необоснованное, — сказала Агре. — Если анализировать количество ДТП с участием каршеринговых автомобилей, то их не так много. Автопарк таких компаний достаточно молодой, обычно это недавно купленные автомобили. Проблема скорее не в машинах, а в людях, которые допускаются к управлению этими машинами. Мы уже не раз обсуждали вопрос молодых и неопытных водителей. У них обычно нет средств на покупку собственного автомобиля, в результате чего они арендуют каршеринговые машины. Качество управления и культура вождения, к сожалению, у части таких молодых водителей оставляет желать лучшего».

Как подчеркнула Агре, «нет смысла выделять вопрос технического состояния каршеринговых авто в отдельную проблему».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что загруженность дорог в Москве в сентябре 2020 года изменилась на разных видах транспорта по сравнению с 2019 годом.