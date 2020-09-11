Москва, 11 сентября 2020, 15:28 — REGNUM Если анализировать количество ДТП с участием каршеринговых автомобилей, то их не так много, считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Агре. Об этом 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба ОП РФ. Так Агре прокомментировала новость о том, что Минтранс РФ призвали ужесточить контроль за каршерингом.
Как подчеркнула Агре, «нет смысла выделять вопрос технического состояния каршеринговых авто в отдельную проблему».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что загруженность дорог в Москве в сентябре 2020 года изменилась на разных видах транспорта по сравнению с 2019 годом.