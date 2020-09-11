Москва, , 15:17 — REGNUM В 2020 году чистое привлечение заимствований в бюджет РФ может составить 4,44 трлн рублей. При этом если расходы государственной казны, запланированные на уровне 22,561 трлн рублей, будут недоисполнены, то и «итоговый объём привлечения может оказаться поменьше».Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, которое состоялось накануне, 10 сентября.

Министерство финансов РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: Россия может отказаться от долларовых займов в 2020 году в пользу юаней

Так, уточняется, что план по валовым заимствованиям Минфина РФ на внутреннем рынке на 2020 год составляет 5,4 трлн рублей, погашение — 967 млрд рублей. При этом в 2021 году чистое привлечение составит примерно 2,7 трлн рублей при плане 3,822 трлн рублей и почти 1 трлн рублей погашения.

Также в сюжете: Минфин России: дефицит федерального бюджета достиг 1,7 трлн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Министерства финансов РФ, в январе-августе 2020 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в 1 трлн 692 млрд рублей. В августе дефицит бюджета составил 296,5 млрд рублей. За первые восемь месяцев текущего года в бюджет поступило 11 трлн 688 млрд рублей доходов, что составляет 56,8% к общему объёму доходов, утверждённому федеральным законом о бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.