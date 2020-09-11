Москва, , 15:21 — REGNUM В августе 2020 года самым продаваемым в России авто стала модель Lada Granta. Об этом 11 сентября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За указанный месяц автолюбители купили 10 тыс. новых Granta. На втором месте по продажам оказалась немецкая модель Volkswagen Polo с результатом 8,4 тыс. единиц. Тройку лидеров замыкает Lada Vesta. Эту машину дилерам удалось реализовать в количестве 8,2 тыс. штук.

Четвёртое и пятое места соответственно заняли Kia Rio (6,3 тыс. ед.) и кроссовер Hyundai Creta (5,6 тыс. ед.).

Всего же за август 2020 года в РФ было продано почти 130 тыс. новых легковых автомобилей.

Напомним, в августе текущего года самым продаваемым новым электромобилем в России стал Audi E-Tron.

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