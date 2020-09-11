Москва, 11 сентября 2020, 15:16 — REGNUM Противникам инициативы о введении в России двойных ценников, на которых будет указана не только цена за упаковку, но и, например, за килограмм, будет сложно обосновать свою точку зрения и при этом не выдать своего желания обогатиться за счет интересов потребителя. Об этом 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, что введение в РФ двойных ценников — это прогрессивная мера.
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