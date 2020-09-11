Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Встречу с чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в России Владимиром Семашко и белорусским министром энергетики Виктором Каранкевичем провел в Санкт-Петербурге глава энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба компании.

«Стороны обсудили текущие и перспективные вопросы сотрудничества в газовой сфере», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября российский министр энергетики Александр Новак рассказал, что вопрос погашения задолженности Белоруссии перед Россией за поставки газа будет решён, чтобы долги были погашены в ближайшее время.