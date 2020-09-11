Москва, 11 сентября 2020, 15:13 — REGNUM Идея о введении в РФ ценников, на которых будет указана цена не только за упаковку товара, но и за единицу веса или объема, очень прогрессивная, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
Как пояснил экономист, для потребителей будут созданы более благоприятные условия, которые усилят их сопротивляемость к тем маркетинговым манипуляциям, которые используют современные торговые сети.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что правительство России, скорее всего, проигнорирует инициативу Союза потребителей РФ, предложившего ввести в российских магазинах новые ценники, на которых будет указана не только стоимость товара, но также цена за единицу веса или объема.
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