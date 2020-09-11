Москва, , 15:13 — REGNUM Идея о введении в РФ ценников, на которых будет указана цена не только за упаковку товара, но и за единицу веса или объема, очень прогрессивная, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Насколько мне известно, такие меры применяются в ряде крупных российских ритейлерских сетей. Действительно, дается не только цена за упаковку, но и, например, за килограмм. Это очень прогрессивная мера, которая позволяет потребителю получить больше информации о покупаемом товаре, — сказал Комолов. — В настоящее время мы видим всякие уловки продавцов, которые объявляют о каких-то несуществующих акциях, которые якобы вот-вот закончатся, а значит надо немедленно принять решения о покупке товара, не изучив его досконально, не сравнив его цену с ценой других товаров. И, на мой взгляд, давая больше информации о цене товаров, можно повышать эластичность спроса».

Как пояснил экономист, для потребителей будут созданы более благоприятные условия, которые усилят их сопротивляемость к тем маркетинговым манипуляциям, которые используют современные торговые сети.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что правительство России, скорее всего, проигнорирует инициативу Союза потребителей РФ, предложившего ввести в российских магазинах новые ценники, на которых будет указана не только стоимость товара, но также цена за единицу веса или объема.

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