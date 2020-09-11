Уфа, , 15:11 — REGNUM Подготовка к отопительному сезону завершается в Самарской области. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Василия Мишина, жилищный фонд готов к отопительному сезону на 96,6%, котельные — на 98,5%, тепловые сети — на 96,3%, а водопроводные сети — на 97,9%.

Отмечается, что готовность лечебных учреждений составляет 93,6%, учреждений культуры — 98,8%, а учреждений образования — 98%.

По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, к понедельнику все лечебные учреждения будут подготовлены к отопительному сезону.

Отмечается, что в области на 99,4% сформированы аварийно-восстановительные бригады в муниципалитетах, а обеспеченность техникой составляет 99,7%.

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