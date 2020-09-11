Пятигорск, Ставропольский край, , 15:11 — REGNUM Началась масштабная реконструкция 400-километрового энерготранзита, связывающего Ставропольский край и Дагестан. На реализацию проекта будет направлено более 1,6 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 11 сентября в пресс-службе МЭС Юга (филиал «Федеральной сетевой компании»).

Ожидается, что модернизация линии электропередачи 330 кВ «Буденовск — Чирюрт» протяженностью почти 409 км — межсистемного энерготранзита, связывающего Ставрополье и Дагестан, позволит повысить надежность электроснабжения потребителей двух регионов с общим населением почти 6 млн человек. Реализует проект Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы («Россети ФСК ЕЭС»).

В ходе модернизации энерготранзита будет установлено почти 4,1 тыс. ограничителей перенапряжения, которые предназначены для защиты электрооборудования от коммутационных и грозовых перенапряжений. Специалисты также перенесут две опоры линий электропередачи высотой до 30 метров из зоны затопления реки Терек и укрепят фундаменты опор в зоне затопления реки Сулак в Дагестане.

В компании подчеркнули, что линия электропередачи 330 кВ «Буденновск — Чирюрт» имеет важное значение для энергосистемы Северного Кавказа, поскольку 70% потребности Дагестана в электроэнергии обеспечивают гидроэлектростанции, которые зависимы от времени года и уровня воды. Дефицит покрывается за счет перетоков мощности от объектов генерации Ставропольского края и Ростовской АЭС. В паводковый период, наоборот, электроэнергия из Дагестана поставляется в соседние регионы.