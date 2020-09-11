Москва, , 14:57 — REGNUM Инициатива Союза потребителей России о двойных ценниках на продукты питания абсолютно понятна и вызвана целой чередой скандалов, когда выяснялось, что покупателей попросту обманывали, не указывая на упаковке или в ценнике в достаточно удобном и быстро воспринимаемом виде точный вес или объем товара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Пенсионерка в супермаркете Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Граждане постарше еще с советских времен привыкли, что в литровой бутылке молока действительно литр. Что плитка шоколада имеет стандартный размер и так далее. Сейчас же производители начали в массовом порядке откровенно хитрить.

Бутылка, вроде, по виду литровая, но в ней небольшой недолив. Шоколадка, вроде, привычного размера, но на самом деле внутри на 10−15%, а то и 20% меньше того, что должно быть.

И поймать на жульничестве производителей невозможно — ведь реальный вес или объем товара на этикетке указан. Только небольшим шрифтом и не слишком выделяется на фоне других надписей и картинок.

Требования обязательного указания фактического веса или объема товара непосредственно на магазинном ценнике позволит если не искоренить эту проблему полностью, то в разы улучшить ситуацию.

Ведь чаще всего обманываются именно люди пожилые, со слабым зрением и с наивной верой, что в литровой бутылке должен быть именно литр продукта.

Так что, хочется надеется, что данная мера позволит навести порядок в розничной торговле хотя бы в плане полного и удобного информирования покупателей», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, появилось предложение в магазинах России ввести двойные ценники с указанием не только стоимость товара, но и веса или объема продукта. Но в Минпромторге не одобрили эту инициативу.

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НО

В Минпромторге РФ не увидели необходимости в двойных ценниках