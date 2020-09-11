Берн, , 14:56 — REGNUM В 2020 году на юге КНДР, где выращивается большая часть зерновых культур, выпало рекордное с 1981 года количество осадков. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Международной программы по глобальному спутниковому мониторингу сельского хозяйства GEOGLAM.

В докладе, опубликованном 9 сентября, отмечается, что объём производства продовольствия в Северной Корее значительно сократится из-за сильных дождей и наводнений, обрушившихся на страну в период с апреля по сентябрь.

Отмечается, что большая часть осадков выпала в августе текущего года, в результате чего крупные наводнения наблюдались в провинциях Хванхэдо и Пхёнандо.

Эксперты предполагают, что в связи с пандемией коронавируса и ущерба, нанесенного сельскохозяйственным угодьям в результате природных катаклизмов, в КНДР будет наблюдаться еще большая проблема с продовольствием, чем в 2019 году.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН), в прошлом году 40% населения КНДР столкнулись с нехваткой продовольствия.