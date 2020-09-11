Загреб, , 14:47 — REGNUM Несмотря на наихудший сценарий, прогнозированный властями Хорватии, что летом туристический поток упадет более чем на 75% из-за пандемии коронавируса, ведущие представители хорватского туризма заявили, что он оказался устойчивой отраслью, так что около 50 процентов туристического потока прошлого года было реализовано, пишет агентство Anadolu.

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По сравнению с периодом с января по август 2019 года, Хорватия в 2020 году получила результат в 41% прибытий и 53% ночевок.

С января по август этого 2020 приехали 6,8 миллиона туристов и было зафиксировано 47,5 миллиона ночевок туристов.