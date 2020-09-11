Подгорица, , 14:25 — REGNUM Инстанции ООН в Черногории призывают к продуманному, ориентированному на риски и гибкому подходу к безопасному открытию школ. Они также призывают избегать общего подхода к решению, открывать или нет все школы.

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«Ни одна возрастная группа не должна полностью исключаться из обучения в классе. Решение об открытии школы, а также решение о том, какие классы следует в нее посещать, должны основываться на оценке риска для конкретной школы с учетом местной эпидемиологической ситации и способности школы снижать риск и соблюдать все требования и рекомендации профильных медицинских учреждений. В результате потребуется комбинированный подход к моделям обучения», — говорится в заявлении со ссылкой на выводы со встречи представителей ВОЗ, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ.

Напомним, что учебный год в Черногории начнется с 1 октября для младших классов в школах, для средних удаленно, но с консультациями в школе раз в две недели.