Сеул, , 14:29 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса объём потребления электроэнергии предприятиями Южной Кореи в июле 2020 года минимальный за четыре года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании Korea Electric Power Corporation (KEPCO).

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Согласно опубликованным данным, в июле текущего года объём электроэнергии, потраченный промышленным сектором страны, составил 23 468 ГВтч, что на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что это самый низкий показатель с июля 2016 года. Кроме того, снижение объёмов потребляемой электроэнергии наблюдается в стране в течение пяти месяцев подряд. В марте показатель сократился на 2,7%, в апреле — на 6%, в мае — на 9,9%, в июне — на 6,4%.

С другой стороны, объём электроэнергии, потребляемой домохозяйствами страны, напротив, вырос на 6,6%, до 6169 ГВтч.

Общее электропотребление в стране сократилось на 2,1%, до 42 068 ГВтч, что также является самым низким показателем с 2016 года.