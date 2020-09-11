Красноярск, , 14:15 — REGNUM Для бюджетной системы Красноярского края перерегистрация «СЛ золото» (дочерняя структура компании «Полюс») в Иркутской области не повлечёт никаких последствий. Такой комментарий ИА REGNUM предоставили 11 сентября в пресс-службе правительства Красноярского края.

«СЛ золото» — оператор проекта освоения месторождения Сухой Лог, расположенного в Бодайбинском районе Иркутской области.

«Согласно законодательству, добывающие активы являются налоговыми резидентами тех субъектов Федерации, на территории которых располагаются разрабатываемые месторождения», — говорится в комментарии.

По словам гендиректора компании «Полюс» Павла Грачева, «Полюс Красноярск» (крупнейшая производственная единица компании) продолжает работать в Красноярском крае.

Работа проводится «в тесном взаимодействии и сотрудничестве» с губернатором и краевыми органами госвласти. «Полюс» остаётся одним из крупнейших налогоплательщиков Красноярского края.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября глава Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель ПАО «Полюс» Павел Грачев подписали дополнительное соглашение, договорившись о совместной реализации ряда крупных инфраструктурных проектов.

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