Кемерово, 11 сентября 2020, 13:55 — REGNUM Власти Кемерова готовы заплатить за охрану Парка Ангелов более 9,5 млн рублей. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Начальная цена контракта составляет 9 635 400 рублей. Средства планируется выделить из бюджета города.
Срок оказания услуг — с 1 февраля 2021 года до 30 ноября 2021 года включительно.
Исполнитель должен «обеспечивать профилактику терроризма и общественную безопасность на объекте, согласно спецификации, путём выставления лицензированных охранников на постах (объектах), патрулирования лицензированными охранниками охраняемой территории».
Заявки принимаются до 18 сентября. Аукцион запланирован на 22 сентября.