Москва, , 13:53 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому каждый четвертый житель даёт негативную оценку своему материальному положению и ожидает ухудшения экономической ситуации в будущем.

По словам представителя Кремля, в России ощущаются последствия кризиса, который вызван пандемией во всем мире и не может не иметь своих печальных проявлений.

«Мы не хотели бы этого ощущать, но мы является составной частью мировой экономики. Будем надеяться, что уже в обозримой перспективе мы сначала остановим падение и затем перейдем к росту», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, на сегодняшний день свое материальное положение большинство жителей России (60%) оценивают как среднее. Своё будущее материальное положение видят стабильным 41% опрошенных. Они считают, что будут через год жить так же, как и сейчас. Улучшений ждут 24%, ухудшения — 25%.

Опрос проведен 27 августа 2020 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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