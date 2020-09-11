Москва, , 13:53 — REGNUM В 2020 году основным фактором, вызвавшим рост чистого вывоза в России частного капитала, стал спад инвестиционной активности компаний, полагает заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Абрамов. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Вероятно, до конца года тенденция роста оттока частного капитала сохранится. Банки и нефинансовый бизнес будут продолжать больше погашать долги перед нерезидентами, чем заимствовать. Сохранится также умеренный рост вложений частного предпринимательства за рубежом, особенно со стороны небанковского бизнеса, — сказал Абрамов. — Чтобы ситуация радикально изменилась, необходим подъем инвестиционной активности бизнеса, однако в условиях текущей неопределенности в экономике вряд ли это случится до конца года».

Как подчеркнул Абрамов, в 2020 году основным фактором, вызвавшим рост чистого вывоза частного капитала, стал спад инвестиционной активности компаний.

«Бизнес сократил заимствования за рубежом и сосредоточился на погашении своих обязательств перед нерезидентами. Некоторое влияние оказывают и санкции, мешающие компаниям с государственным участием осуществлять долгосрочные заимствования на глобальных финансовых рынках», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-август 2020 года составил 34,8 млрд долларов, увеличившись в 1,7 раза в годовом выражении.