Москва, , 13:54 — REGNUM В августе 2020 года российские автодилеры реализовали 9274 экземпляра новых моделей Skoda. Об этом 11 сентября сообщается на «Автостат Инфо».

Таким образом, продажи Skoda в прошлом месяце в РФ выросли на 40% по сравнению с прошлым годом.

Больше всего за отчётный месяц дилеры Skoda продали моделей Rapid — 4860 экземпляров. Стоит отметить, что объём реализации этого авто за год увеличился на 100%.

Второе место в модельном рейтинге занимает Skoda Octavia. Их российские покупатели купили в количестве 1837 экземпляров. Здесь наблюдается небольшой рост на 1,8%. Тройку лидеров замыкает Skoda Kodiaq. Данную модель в августе нынешнего года приобрели 1293 российских автолюбителя — на 44% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Ранее компания Skoda представила в Праге свою первую полностью электрическую модель — кроссовер Enyaq iV. Новинка была собрана на платформе MEB от Volkswagen.

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