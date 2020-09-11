Нальчик, , 13:44 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошел резкий рост числа безработных. За время с начала пандемии коронавируса подано более 70 тыс. заявлений о постановке на учет в качестве безработных. В прежние годы количество безработных в республике составляло 7−7,5 тыс. человек. Такие данные привел 10 сентября в ходе пленарного заседания регионального парламента министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов.

Безработный Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«На сегодняшнее утро подали заявление о постановке на учет более 70 тыс. человек, а поставили мы уже на учет около 63 тысяч», — приводит слова Асанова ТАСС.

По словам министра, рост числа безработных связан с рядом факторов — один из них, конечно, пандемия коронавируса. Второй вызван тем, что многие, ранее не состоявшие на учете в качестве безработных граждане, пришли в службы занятости после увеличения суммы пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей и введения дополнительных выплат по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

На учет стали вставать чаще в том числе и граждане, не проживающие в республике, но прописанные в ней. Теперь они могут подать документы через портал «Госуслуги» на сайте «Работа России».

В связи с этими обстоятельствами сумма, которую Кабардино-Балкария ежегодно получает из федерального бюджета на пособия для безработных, выросла с 286 млн рублей до 1,2 млрд рублей.

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