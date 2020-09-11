Сыктывкар, , 13:35 — REGNUM Предпринимателей арктической зоны поддержат на уровне правительства России. Об этом сообщил временно исполняющий обязанностями главы Республики Коми Владимир Уйба во время ежедневного видеообращения к жителям региона.

«Хорошая новость для предпринимателей Воркуты, Инты, Усинска и Усть-Цилемского района. Напомню, что в июле 2020 года эти территории были включены в Арктическую зону России, что дает дополнительные возможности для развития экономики муниципалитетов. Например, предпринимателям, работающим в Арктической зоне, возместят до 75% затрат на страховые взносы. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин», — сообщил Владимир Уйба.

Компенсация распространяется на обязательное пенсионное и медицинское страхование, социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с рождением ребёнка. Мера поддержки доступна в том числе индивидуальным предпринимателям.

Адресную субсидию будет предоставлять Корпорация развития Дальнего Востока. Чтобы её получить, необходимо зарегистрироваться в качестве резидента Арктической зоны на Инвестиционном портале Арктической зоны России и направить в корпорацию сведения об обязательствах по страховым отчислениям, сообщили в пресс-службе Минпрома Коми.

Как отмечают в Правительстве Российской Федерации, постановление призвано поддержать резидентов Арктической зоны, поспособствует созданию новых рабочих мест и простимулирует развитие экономики в макрорегионе.