Москва, , 13:30 — REGNUM В России было зафиксировано подорожание на 10 — 20 тыс. рублей кроссоверов Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 8. Об этом 11 сентября сообщается на сайте «Цена Авто».

Цены на некоторые комплектации кроссоверов китайской марки выросли на 1,0 — 3,0% по сравнению с прежней стоимостью. Теперь модель Chery Tiggo 4 в базовой комплектации стоит 979 900 рублей, а цены на версии Start и Comfort выросли до 1 029 900 и 1 069 900 рублей соответственно.

Дорогие версии Techno и Cosmo предлагаются клиентам за 1 199 900 и 1 299 900 рублей. Комплектация Luxury сохранила прежнюю стоимость в 1 139 900 рублей.

Что же касается кроссовера Chery Tiggo 8, то его топовая версия Prestige стоит теперь 1 759 900 рублей, а стоимость комплектаций Active и Family не изменилась.

Напомним, в августе нынешнего года в РФ было куплено 142 611 новых автотранспортных средств.

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