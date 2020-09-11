Красноярск, , 13:13 — REGNUM Причина перегистрации дочерней компании ПАО «Полюс» «СЛ Золото» в Иркутской области может заключаться в том, что руководство Красноярского края не смогло найти общий язык с ведущим производителем золота в России, входящим в число пяти крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам и объемам производства. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов. В настоящее время компания зарегистрирована в Красноярском крае, процедура перерегистрации должна быть завершена до конца года.

«Красноярские власти теряют статус надежного партнера, губернатор Усс все больше предстает как ретроград, а бюджет лишается доходов, — пишет Баширов. — Компания «Полюс золото» — один из крупнейших налогоплательщиков в бюджет Красноярского края, заявила о намерении перерегистрировать свой бизнес в Иркутске. Причина этого, видимо, в том, что за последние три года губернаторства Усса «Полюс золото» так и не смог найти общий язык с ним. В бизнес кулуарах давно говорят, что губернатор ставит свои амбиции выше интересов жителей края, а уж крылатые выражения про нецелесообразность тушить пожары или «вы хотите права качнуть» давно на карандаше в Кремле».

По мнению Баширова, «потеря «Полюс золото» наводит на тревожные опасения того, что это — не последняя крупная компания, которая меняет место уплаты налогов. Следом аналогичное решение может принять Норникель и это станет катастрофой для краевого бюджета. К таким экономическим гигантам привязаны поставщики и партнеры из средних и малых предприятий, которых десятки, если не сотни и следом тогда уже, и они потянутся в новую налоговую резиденцию, чтобы сохранить контракты. Молчу уже про рейтинг инвестиционной привлекательности — это попадет в федеральные отчеты железно и встанет вопрос о федеральной помощи для восполнения дефицита бюджета. В общем, за простым заявлением «Полюс золото» тянется целая якорная цепь проблем».

Между тем в пресс-службе ПАО «Полюс» заявили, что экономика Красноярского края не ощутит никаких последствий от перерегистрации, и напомнили, что крупнейшая производственная единица компании — «Полюс Красноярск» — продолжает работать в Красноярском крае.

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