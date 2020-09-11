Москва, , 13:17 — REGNUM По итогам августа 2020 года продажи новых легковых машин компании Renault в России составили 10 906 экземпляров, что на 16% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего же с января по август нынешнего года российским дилерам удалось реализовать 74 047 экземпляров Renault — на 17% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Таким образом, компания Renault заняла четвертое место по реализации авто среди всех производителей в РФ, а рыночная доля продаж бренда составила 8,4%.

Наибольшей популярностью среди моделей французской автокомпании пользовался кроссовер Duster. В августе нынешнего года его купил 3101 российский автолюбитель. Этот результат соответствует уровню прошлого года.

На втором месте по количеству продаж среди моделей Renault находится Logan. Его дилерам удалось продать в количестве 2737 единиц, что на 4% меньше прошлогоднего уровня продаж. Тройку лидеров замыкает хэтчбек Sandero с результатом в 1823 проданных авто. Здесь падение продаж составило 21%.

На четвёртом месте модельного рейтинга оказался кроссовер Kaptur (1785 ед.; — 27%).

Напомним, в августе 2020 года в РФ было куплено 130 тыс. новых легковушек, что на 8% меньше по сравнению с прошлым годом.

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