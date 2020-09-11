Москва, , 13:13 — REGNUM Развитие системы интернет-торговли приводит к тому, что граждане РФ теряют социальное общение, палитру многообразия, а получают унификацию процедуры покупки и проблемы с возвратом не подошедшего или некачественного товара. Об этом корреспондент ИА REGNUM 11 сентября профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов, комментируя вопрос о минусах интернет-торговли.

«У любого явления всегда есть плюсы и минусы. Развитие онлайн-торговли — это большой плюс, в обозримой перспективе это драйвер развития торговли. Но здесь есть и существенный отрицательный социально-экономический результат, — сказал экономист. — Мы, покупатели, теряем частицу социального общения, того самого, которое является потребностью значительной части людей. Теряем палитру многообразия. Сначала мы получили серые и однотипные торговые здания, а теперь еще и унификацию процедуры покупки (поисковик, фотографии, корзина, оформление, курьер или самовывоз). Также мы получили большие проблемы с возвратом некачественного или не подошедшего товара. Хорошо, если можно сдать в пункте выдачи, а если доставил курьер? Не всегда на интернет-сайте можно понять, к кому обращаться. И где офис той компании, у которой ты что-то купил?»

Кроме того, экономист отметил, что в России теряется престижность работы в торговле.

«Профессия продавца подменяется профессией мерчендайзера (укладчика товара на полку), а теперь еще и профессией комплектовщика, — сказал Чеглов. — В последнем случае контакт с покупателем подменяется контактом с товаром, а последний говорить не может. В итоге восемь часов работы в тишине, да еще в подсобке — это уже близко к работе машиниста в метро».

Нивелировать эти негативные эффекты, по мнению Чеглова, можно четкими и подробными правилами онлайн-торговли, где должны быть не просто обозначены условия продажи и возврата, но и требования к обозначению продавцом своего реального адреса, права работников и обязанности работодателя по обеспечению достойных условий труда, конкурентной заработной платы и штрафы за нарушения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции привел к резкому увеличению онлайн-торговли в Подмосковье. В период максимальных ограничений суточный объём онлайн-продаж в регионе составлял 2,8 млрд рублей.