Москва, , 13:05 — REGNUM Около трети жителей России (31%), имеющих вклады в банках, знают об альтернативных инвестиционных продуктах. При этом, по данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), не осведомлены об альтернативных инвестициях 24%.

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Самый популярный по знанию инвестиционный продукт — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): с ним знакомы 42% вкладчиков. Знают о сберегательно-инвестиционных продуктах — накопительные счета, оформляемые при условии открытия ПИФа, накопительного и инвестиционного страхования жизни — 37%, 38% и 39% соответственно.

Менее известны среди вкладчиков банков обезличенный металлический счет и программы доверительного управления — 34% и 32% соответственно. Ни разу не оформляли подобные продукты 69% опрошенных.

Опрос проведен в апреле 2020 года. Опрошены 1201 граждан РФ старше 21 года, имеющих вклады в банках, в городах с населением более 100 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России наиболее надежным способом вложения денег считают покупку недвижимости.

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