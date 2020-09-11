Москва, , 12:55 — REGNUM Российские крупные розничные торговые сети осознали необходимость быть готовыми к «поворотам судьбы», работе в новой реальности, в условиях непредсказуемости действий властей, считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), оборот рынка интернет-торговли может вырасти до 2,9 трлн рублей по итогам 2020 года.

«Рынок интернет-торговли безусловно будет расти, но вот темпы этого роста предсказать сейчас сложно, — сказал Чеглов. — После бурного роста в период запретов и ограничений, произошел откат. Покупателей потянуло на старое, то есть в офлайн. При этом новые возможности отложились в памяти. И если продолжится нагнетание страха перед вирусом, то вполне достижим обозначенный АКИТ уровень, тем более он достаточно неплохо просчитан».

Но, как полагает Чеглов, основными факторами роста онлайн-продаж в среднесрочной перспективе будут два.

«Первый — это расширение инфраструктуры и совершенствование программного обеспечения маркетплейсами, куда направлены значительные финансовые и информационные ресурсы Сбербанка и деньги частных инвесторов, — сказал Чеглов. — И второй — это развитие онлайн-ресурсов крупными розничными торговыми сетями, которые осознали необходимость быть готовыми к поворотам судьбы, работе в новой реальности, в условиях непредсказуемости действий властей (причем не только российских), с одной стороны, и увидели первые результаты омниканальной торговли, когда сочетание офлайн/онлайн каналов повышает лояльность покупателя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ЦБ готовит запуск первого в России финансового маркетплейса.

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