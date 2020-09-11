Сеул, , 12:55 — REGNUM Иностранные инвесторы продолжают сбывать акции южнокорейских компаний. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи (ЦБ).

Согласно опубликованным данным, по состоянию на августа текущего года отток средств из страны составил $890 млн.

Известно, что в июне отток средств с финансового рынка страны составил $440 млн, однако в июле был зафиксирован приток средств в размере $1,39 млрд.

В августе 2020 года иностранные инвесторы выкупили биржевые облигации на сумму $670 млн.

Общий отток средств с фондового рынка составил $220 млн. Отмечается, что отток средств зафиксирован спустя три месяца роста, в июне приток средств составил $2,48 млрд, в июле — $4,39 млрд.