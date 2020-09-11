Киев, , 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Свой анализ сложившейся ситуации эксперт обнародовал сегодня, 11 сентября.

Гончаров отмечает, что «лавина тухлого долга» Украины нарастать долго не сможет.

«Во-первых, слишком дорого в коронакризис нам обходятся займы на рынке гособлигаций… Минфин в январе-августе текущего 2020 г. привлек 127,2 млрд грн., 2,5 млрд долл. США и 630 млн евро за счет размещения ОВГЗ, причем средневзвешенная доходность этих ценных бумаг в гривне составила 10,0% годовых, в долларах — 3,3% годовых, в евро — 2,2% годовых. А в Евросоюзе и США ключевые ставки их центробанков на уровне 0% годовых! Ох, как помогают они бедной Украине», — саркастически отметил специалист.

Также Гончаров отмечает, что для Украины уже настал момент, когда нынешний министр финансов Сергей Марченко «с ужасом» сообщил о предстоящем выкупе ВВП-варрантов, выпущенных экс-министром Натальей Яресько в ходе реструктуризации внешнего долга Украины в 2015 г. Эксперт цитирует заявление министра:

«Потенциальные выплаты по государственным деривативам до 2040 года при умеренном росте ВВП могут составить более 22 млрд долл. США! В связи с этим было принято правительственное решение… под грифом «секретно», которым были определены условия осуществления сделки».

Экономист задает риторический вопрос о том, что где же теперь эти «яценюки и яреськи», которые скрывали от страны правду, а ведь платить по обязательствам придется обычным налогоплательщикам.

«Скоро рухнет финансовая пирамида на нашем долговом рынке, а затем бахнет мощная волна инфляции. Это и будет завершением глобального надувательства в Украине, когда несколько топ-чиновников стремительно стали долларовыми мультимиллионерами, а 90% населения остались совершенно без сбережений», — делает прогноз Александр Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, государственный и гарантированный государством долг Украины за июль в долларовом эквиваленте вырос на 0,4% и превысил отметку в 85 млрд долл.

Накануне министр финансов Сергей Марченко уточнил, что на 2021 год правительство прогнозирует рост ВВП на уровне 4,6%. При таком росте, в 2023 г. страна должна выплатить $600 млн по ВВП-варрантам «Яценюка-Яресько».