Москва, , 12:41 — REGNUM В Министерстве промышленности и торговли РФ не поддержали идею о введении в магазинах двойных ценников, с которой выступил Союз потребителей РФ. Как заявил в интервью газете «Известия» заместитель главы федерального ведомства Виктор Евтухов, сейчас проект правил розничной торговли, разрабатываемый Минпромторгом РФ, предусматривает обязанность продавца указывать на ценнике стоимость товара по весу или за единицу товара.

«Министерство считает нецелесообразным более детальный подход», — подчеркнул Евтухов.

По его словам, инициатива может привести «к перегруженности ценников излишней информацией».

«Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места», — подчеркнул представитель министерства.

Евтухов считает, что если такая информация действительно востребована потребителями, ретейлеры в итоге сами сделают такие ценники.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Союз потребителей РФ направил в Минпромторг РФ письмо, в котором предложили ввести в магазинах новые ценники, на которых будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объёма, например один килограмм или один литр. В Союзе потребителей считают, что такая мера не позволит производителям хитрить с упаковкой, а также поможет покупателям сравнивать стоимость одних и тех же товаров разных производителей.