Москва, , 12:34 — REGNUM Медленное восстановление российской экономики не стимулирует роста заработных плат и доходов, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Об этом она заявила 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Финансового университета при Правительстве РФ, согласно которому в 2021 году реальная заработная плата в России вырастет на 3,5−4%.

«Реальный рост зарплат в 3−4%, на мой взгляд, сильно завышен, — отметила экономист. — Максимум при всех благоприятных условиях — это 1−2%. Меры, принимаемые странами, должны дать определенный положительный результат, с одной стороны, с другой — глобализация экономик создаёт дополнительные угрозы. Одним из важных факторов, влияющих на ситуацию в экономике, является психологический фактор. Накопления и зарплаты в условиях неопределенности с эпидемиологической ситуацией больше сберегаются, откладываются. Следствием является падение спроса. Торговля и услуги серьёзно пострадали и пока не восстановились».

Как подчеркнула Мирзабалаева, работодатели не смогут вернуться к уровню 2019 года в ближайшее время.

«В условиях пандемии им были предоставлены определённые льготы — отсрочка кредитов, субсидирование занятости и т. д. Но бесконечно продлевать льготы невозможно. Долги накапливаются. Их надо платить. Опять придётся минимизировать издержки. Это прежде всего сокращение занятых и зарплат», — подытожила экономист.

Напомним, что ранее «Российская газета» со ссылкой на исследования Финансового университета при Правительстве РФ сообщила, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5−4%.