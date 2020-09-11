Самара, , 12:38 — REGNUM Ремонт дорог по национальному проекту выполнен на 90% в Самарской области. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, ремонт дорог, который был запланирован в текущем году, подходит к завершению.

Согласно данным на 10 сентября, верхний слой асфальтобетонного покрытия уже уложили на дорогих общей протяженностью 275 км (это составляет 90% от запланированного объема). В 2020 году ремонтируется в рамках национального проекта 105 объектов дорожной инфраструктуры, общая протяженность которой составляет 304 км. При это, объем финансирования национального проекта в 2020 году составляет свыше 9 млрд рублей.

Отмечается, что работу на большинстве объектов уже полностью закончены. В настоящий момент проводится процедура ввода их в эксплуатацию. Предполагается, что объекты будут введены в эксплуатацию до 1 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Удмуртии завершили основные работы по дорожному нацпроекту