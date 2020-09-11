Киев, , 12:28 — REGNUM Некоторое оживление экономической активности на Украине в этом году может состояться при условии невозврата жестких карантинных мер как в самой стране, так и во всём мире, говорится в обзоре украинского министерства экономики.

Документ обнародован сегодня, 11 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство напоминает, что пандемия коронавируса и влияние «сдерживающих факторов» имели негативные последствия для производственной сферы, особенно в первом полугодии 2020 года.

Отмечается, что смягчение с середины мая карантинных ограничений и последующее их снятие позволят оживить экономическую активность Украины и ожидать возобновления роста экономики в конце текущего года — при условии невозврата жестких мер карантина. Министерство также подчеркивает, что отдельным важным фактором влияния до конца года является нисходящая динамика в сельском хозяйстве — в условиях низкого по сравнению с прошлогодним рекордным объемом урожая зерновых.

ИА REGNUM отмечает, что согласно официальным данным, падение ВВП Украины по итогам 7 месяцев составило 6,2%.

Правительство страны предполагает, что общий урожай зерновых в этом году составит 70 млн тонн, что на 5 млн тонн меньше, чем в прошлом году.