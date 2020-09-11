Москва, , 12:25 — REGNUM За последние пять лет фактически уже обыденностью для покупателей стали двойные стандарты в «преподнесении товара лицом» на полках магазинов, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя введение двойных ценников.

«Объем молока и соков в литровых пакетах по факту ниже 5−7% от номинального объема. Такая же ситуация с молочными продуктами, шоколадом и др.

За последние 20 лет в России на порядок подросла культура потребления, покупатели стали разборчивее во всём: и состав ингредиентов продукта досконально оценят, и его вес, объем, срок хранения каждого продукта.

И, действительно, важным нареканием со стороны потребителей является вынужденная необходимость оценки стоимости товара с его фактическим объемом. Экономным потребителям приходится делать расчеты в этих случаях «на ногах», порой в толпе и без калькулятора.

С моей точки зрения, пора заканчивать и с порочной практикой, когда 0,925 миллилитров молока производитель размашисто заливает в литровый пакет.

Еще вчера торговым сетям вместе с производителями нужно было идти смелее навстречу потребителям, экономящим практически на всём.

Конкуренция в рознице продолжает расти, и победят белые и прозрачные ретейлеры. Ценники с дополнительной информацией не будут лишними.

Это уже необходимость, потому что покупатель должен получать всю исходную точную информацию в полном объеме», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских магазинах могут появиться новые ценники, на которых будет указываться не только стоимость товара, но и вес или объем продукта.

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