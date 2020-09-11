Москва, , 12:08 — REGNUM Правительство России, скорее всего, проигнорирует инициативу Союза потребителей РФ, предложившего ввести в российских магазинах новые ценники, на которых будет указана не только стоимость товара, но также цена за единицу веса или объема. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Я считаю, что эта инициатива абсолютно правильная. Потому что действительно у нас уже не литр молока продается, а 0,9 и даже еще меньше. И у нас буханка хлеба худеет. И другие стандартные виды товаров оказываются по объему существенно меньше, чем тот, к чему мы привыкли, — сказал Делягин. — Это естественная реакция производителя на кризис. Он хочет обмануть покупателя или по крайней мере ввести в заблуждение. И безусловно, очень полезно смотреть, какова удельная цена. Во многих интернет-магазинах эта новация уже реализована — продается упаковка с большим количеством батареек, и можно посмотреть, сколько стоит одна батарейка. Это мне кажется очень правильным и очень удобным для сравнения разных упаковок и товаров. Так что я предложенную инициативу поддерживаю всецело и я считаю, что очень правильно и что реальная защита прав потребителей».

Именно поэтому, как полагает Делягин, правительство России эту инициативу, скорее всего, проигнорирует или в лучшем случае отложит в долгий ящик.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России предложили новые меры, которые помогут лишить продавцов возможности вводить в заблуждение покупателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Двойные ценники могут ввести в российских магазинах