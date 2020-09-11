Архангельск, , 12:02 — REGNUM Порт Петропавловска-Камчатского готовит предложения по доставке грузов по Севморпути в Архангельск в навигацию 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области.

Напомним, между регионами в рамках Международного рыбопромышленного форума в 2019 году было подписано соглашение о сотрудничестве.

В период с 2017 по 2019 год в Архангельск по Северному морскому пути доставлено более 10 тысяч тонн камчатской рыбы: горбуши, нерки, кеты, минтая, гольца, трески, наваги, камбалы, а также разных видов икры.

«Использование архангельского порта для доставки рыбы и других грузов позволяет значительно сократить время транспортировки и расходы компаний, — отметила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. — И это открывает перспективы для наращивания сотрудничества и увеличения грузооборота между портами Архангельска и Камчатки, в том числе в рамках деятельности Арктического рыбопромышленного кластера».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Архангельск может стать мощным центром по хранению и переработке рыбы в Росрыболовстве заявляли еще два года назад. За это время в регионе появилось два рыбоперерабатывающих производства.