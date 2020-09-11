Архангельск, 11 сентября 2020, 12:02 — REGNUM Порт Петропавловска-Камчатского готовит предложения по доставке грузов по Севморпути в Архангельск в навигацию 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области.
Напомним, между регионами в рамках Международного рыбопромышленного форума в 2019 году было подписано соглашение о сотрудничестве.
В период с 2017 по 2019 год в Архангельск по Северному морскому пути доставлено более 10 тысяч тонн камчатской рыбы: горбуши, нерки, кеты, минтая, гольца, трески, наваги, камбалы, а также разных видов икры.
Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Архангельск может стать мощным центром по хранению и переработке рыбы в Росрыболовстве заявляли еще два года назад. За это время в регионе появилось два рыбоперерабатывающих производства.