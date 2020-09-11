Киев, , 11:40 — REGNUM В первом полугодии 2020 года на Украине компании-застройщики получили разрешение на строительство 3,85 млн кв. метров нового жилья, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным ведомства, это в 1,4 раза меньше, чем за первое полугодие 2019 года.

Площадь нового строительства в Киеве сократилась в 5,8 раз, а в Киевской области — выросла вдвое. После Киевской области по объёмам строительства лидируют Львовская, Одесская и Ивано-Франковская области.

Как сообщал Госстат Украины, в первом полугодии 2020 года капитальные инвестиции в экономику Украины сократились на 34,9%.

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