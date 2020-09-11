Москва, 11 сентября 2020, 11:34 — REGNUM Лимитированный спорткар Mercedes-Benz C63 AMG Black Series продаётся в Москве за 10 млн рублей. Объявление о продаже редкого авто размещено на сайте «Авто.ру».
Всего было выпущено 800 экземпляров C63 AMG Black Series.
Выставленная на продажу модель была куплена в Германии в 2012 году, после чего салон авто был обтянут чёрно-белой кожей с красными вставками. Кузов автомобиля окрашен в белый цвет, имеет расширенные колёсные арки, 19-дюймовые колёсные диски и красные тормозные суппорта.
Спорткар оснащён двухзонным климат-контролем, а также большим набором воздушных подушек безопасности (коленные, оконные и боковые).
Пробег модели составляет 14,7 тыс. км.
Напомним, первая модель Mercedes-Benz C63 AMG Black Series сошла с конвейера в 2011 году. На тот момент она являлась самой мощной версией двухдверного C-класса. Под капот машины устанавливался 517-сильный силовой агрегат V8.
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