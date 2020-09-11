Екатеринбург, , 11:08 — REGNUM В Екатеринбурге руководство признанной ранее банкротом компании ООО «ЭКМА — КОНФИ» погасило перед сотрудниками долги по зарплате на общую сумму более 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Фирма находится в Октябрьском районе. Свою деятельность она не ведёт с 2017 года, а в сентябре 2018-го была признана банкротом. На ноябрь 2018-го задолженность по зарплате имелась перед 31 сотрудником. Конкурсный управляющий получил предостережение прокуратуры, а, а затем против него было возбуждено административное дело по факту затягивания процедуры конкурсного производства. Арбитражный суд вынес ему предупреждение.

Тем временем на повестке дня оставался вопрос о выплате долгов по зарплате. В сентябре 2020 года вся задолженность была целиком погашена.