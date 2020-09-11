Сухум, , 10:58 — REGNUM За восемь месяцев 2020 года в Фонд социального страхования Абхазии поступило 51,1 млн рублей, что составляет 45% от плана. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства страны, председатель фонда Бакур Бебия доложил на совещании с премьер-министром Абхазии Александром Анквабом.

Как сообщил Бебия, в прошлом году за аналогичный период также наблюдалось значительное отклонение от плана, но не такое большое, как в этом. Тогда собрали 55% от плановых показателей, или 60,2 млн рублей.

По словам главы фонда, из-за недоимок в Абхазии уже приостановлены выплаты на санаторно-курортное лечение и оздоровление страхователей. Также он отметил, что к концу года могут быть проблемы с финансированием соцвыплат.

Сообщается, что Анкваб рекомендовал Бебии больше работать с должниками. С прошлого года задолженность фонду составляет более 40 млн рублей.

Стоит отметить, что в Абхазии курортный сезон в этом году из-за пандемии начался с 1 августа. Из-за этого многие туристические предприятия не производили выплаты в бюджет.