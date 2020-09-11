Москва, , 10:40 — REGNUM Правительство России одобрило проект протокола о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой, сообщается 11 сентября на сайте правительства.

«Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что пересмотр договоренностей с другими странами ведётся в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина.

Отмечается также, что предусмотрен ряд исключений, при которых в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготный режим со ставкой налога в размере 5%.

Льготный режим будет действовать «в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа российский Минфин запустил процесс денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, однако через неделю в результате переговоров кипрская сторона согласилась на предложенные Россией условия по увеличению налога на дивиденды и проценты до 15%. После этого процесс денонсации остановили. В сентября стороны подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения.

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