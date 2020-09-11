Пекин, , 10:30 — REGNUM По последним оценкам списка 500 крупнейших частных предприятий Китая, они в целом обеспечили значительный рост оборотов в 2019 году, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Этот список был опубликован Всекитайской федерацией промышленности и торговли на саммите China Top 500 Private Enterprises Summit 2020, проходившем в Пекине.

Пороговое значение выручки для вхождения в топ 500 крупнейших частных предприятий Китая составило 20,2 млрд юаней ($2,96 млрд), что на 1,62 млрд юаней больше, чем в 2018 году. В то же время пороговые значения для 500 крупнейших частных предприятий обрабатывающей промышленности и 100 крупнейших частных предприятий сферы услуг также увеличились в 2019 году.

Суммарная выручка 500 крупнейших частных предприятий Китая достигла 30,17 трлн юаней в 2019 году, зафиксировав рост в 5,85% в годовом исчислении. Их совокупные активы выросли на 6,78% по сравнению с предыдущим годом до 36,96 трлн юаней, а чистая прибыль после уплаты налогов выросла на 8,06% до 1,39 трлн юаней.

В общей сложности 19 частных фирм также были включены в список компаний Fortune 500