Оренбург, , 10:18 — REGNUM Компания, которая отвечает за обеспечение работоспособности котельных, в преддверии начала нового отопительного сезона получила банкротный иск. Претензии к ЗАО «Оренбургская теплоэнергетическая компания «Коммунэнерго» появились у ранее обанкроченной муниципальной компании. Иск пока не принят судом к производству, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление подано от конкурсного управляющего МУП «Абдулинское» и поступило 10 сентября 2020 года в арбитраж Оренбургской области. Сумма заявленного долга — 529 167,13 рубля.

В мае 2020 года арбитраж удовлетворил иск МУП к ЗАО, взыскав 529 тыс. рублей долга по договору оказания услуг водоснабжения.

Ранее попытку обанкротить «Коммунэнерго» делало ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», которому задолжали за поставленный газ. Иск в августе 2020 года был возвращён заявителю без рассмотрения. Сумма претензий составляла более 9 млн рублей.

По данным единого госреестра юрлиц, компания-ответчик учреждена в августе 2005 года с основным видом деятельности — обеспечение работоспособности котельных. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Учредители — Иван Кияченков и ЗАО «Коммунэнерго» из Самарской области (ликвидировано). ЗАО работает в городе Абдулино Оренбургской области.