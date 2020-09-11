Пенза, , 11:09 — REGNUM В Пензе до 20 сентября должна завершиться работа по оформлению паспортов готовности многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону. Об этом рассказал начальник городского управления ЖКХ Александр Юлин.

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По состоянию на 10 сентября основные источники теплоснабжения (котельные) в Пензе готовы на 87%, центральные тепловые пункты — на 90%, готовность многоквартирных домов составляет свыше 93%, социальных объектов — 96%.

В 2020 году в Пензе модернизируют семь участков теплосетей общей протяженностью 3,5 км. Еще на 3 км проведут ремонт после гидравлических испытаний. Заменят более 4 км изношенных теплосетей. На эти работы выделено около 350 млн рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области в рамках подготовки к новому отопительному сезону капитально отремонтировать запланировано более 15-ти км теплосетей. В Вадинском, Земетчинском, Каменском, Пензенском, Колышлейском, Наровчатском, Сердобском и Сосновоборском районах ведется строительство новых котельных.

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