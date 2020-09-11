Сеул, , 08:59 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 сентября составил $15 млрд, что на 0,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

По их словам, среднесуточный экспорт также сократился на 11,9%.

Известно, что экспорт устройств беспроводной связи сократился на 14,9%, нефтепродуктов — на 47%, автозапчастей — на 7,9%. Однако экспорт полупроводников, напротив, вырос на 43,2%, легковых автомобилей — на 8,4%.

Экспорт в Японию упал на 21,1%, в ЕС — на 0,8%, в страны Ближнего Востока — на 22,4%, однако в Китай вырос на 9,7%, в США — на 5,2%, во Вьетнам — на 7,2%.

Импорт за аналогичный перил сократился на 7,6%, до $13,1 млрд, профицит торгового баланса составил $1,9 млрд.

Импорт полупроводников вырос на 12,8%, однако сырой нефти, напротив, сократился на 11,9%, газа — на 41,7%, устройств беспроводной связи — на 22,2%.

Импорт из Китая вырос на 0,6%, из стран Европейского союза — на 4,3%, однако из США сократился на 14,9%, из Японии — на 15,6%, из стран Ближнего Востока — на 37,1%, из Вьетнама — на 16,1%.