Москва, , 08:54 — REGNUM С января по июль 2020 года в Россию было ввезено 111,2 тыс. новых автомобилей, что на 35% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Отмечается, что за отчётный период в Россию было ввезено машин на сумму более 2,5 млрд долларов.

При этом в июле 2020 года импорт новых авто в РФ составил 17,1 тыс. единиц, что на 1,6% больше уровня продаж июня этого же года. За указанный месяц в страну было ввезено автомобилей на сумму 358,9 млн долларов.

Что же касается импорта грузовиков, то их в январе-июле ввезли 10,2 тыс. экземпляров на на сумму 565,8 млн долларов. Из них около 1,8 тыс. грузовых машин на сумму в 97,3 млн долларов были поставлены в Россию в июле.

Напомним, с января по июль нынешнего года в сегменте российского рынка грузовиков-иномарок самым покупаемыми стали автомобили шведской компании Volvo — 2226 экземпляров — на 29,6% меньше, чем год назад.

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