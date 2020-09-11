Ханты-Мансийск, , 08:07 — REGNUM В Югре на проекты представителей коренных малочисленных народов Севера по сбору дикоросов, оленеводства, рыбного и охотничьего промыслов направили из регионального бюджете 20,8 млн рублей. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Несколько родовых общин получили деньги на развитие рыбного промысла. Общине «Ма котэм» из Нижневартовского района достался грант на частное оленеводческое хозяйство. На заготовку, хранение и транспортировку югорских грибов и ягод получили деньги две общины, ещё две — на охотничий промысел.

Отмечается, что в Югре грантовая поддержка традиционной хозяйственной деятельности представителям коренных малочисленных народов Севера оказывается с 2010 года.