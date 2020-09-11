Токио, , 07:44 — REGNUM Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, наиболее вероятный будущий лидер правящей партии и премьер-министр Японии, 10 сентября заявил, что в Японии необходимо поднять налог на потребление, который сейчас составляет 10%. Об этом сообщает информационное агентство Jiji Press.

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"Нам необходимо поднять налог на потребление после реализации административных реформ», — сказал Суга, выступая на телевидении. Он также добавил, что стране «не избежать уменьшения населения».

Кандидат не уточнил, когда именно и насколько следует поднять налог. Последний раз налог на потребление в Японии поднимали с 8% до 10% в октябре 2019 года.

Между тем оппозиционные депутаты и некоторые члены правящей Либерально-демократической партии выступали за то, чтобы снизить налог. Они предполагают, что это позволит стимулировать экономику, пострадавшую от пандемии коронавируса.

Суга высказался против снижения налога на потребление, назвав его важным источником для финансирования мер социального обеспечения.