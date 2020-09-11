Уфа, , 06:24 — REGNUM В арбитраж Башкирии поступил иск от православного Иверского женского монастыря, который относится к Уфимской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат). Истец требует от администрации Уфы признать за ним права собственности на здание часовни. Иск до 16 сентября 2020 года оставлен без движения из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Претензии поданы 25 августа 2020 года, но из-за недочётов судья Напольская оставила их без движения, предложив «представить надлежащим образом оформленный платёжный документ об оплате государственной пошлины в установленном размере» и выписку из ЕГРЮЛ. Третьим лицом в спор приглашено управление земельных и имущественных отношений мэрии.

В обоснование своих требований истец ссылается на приобретательную давность, мотивируя, что уже много лет открыто и беспрерывно владеет зданием часовни. О какой именно часовне в иске идёт речь, пока неизвестно.